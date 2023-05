Le festival de la BD de Farges va bientôt reprendre du service avec un scénario bien ficelé

Les samedi 3 et dimanche 4 juin, la paisible bourgade de Farges-lès-Chalon sera le théâtre de la 5ème édition du festival de la bande dessinée, flanquée de sa génitrice, l’association du cru Saône en bulles, trop heureuse de réenfiler le bleu de chauffe.

Il conviendra alors de se vider la tête de toutes les impuretés terrestres avant le grand plongeon dans les innombrables histoires inondées de péripéties, de s’enivrer en entrant dans leur intimité, et de faire sienne l’expression latine carpe diem. Les occasions livresques feront les larrons, puisque l’esprit d’exclusive n’aura aucun droit, l’objet du ralliement désirant plaire aussi bien aux néophytes qu’aux bédéphiles. Pour sûr, on fera l’agréable constat que les plumes ont frétillé autant que faire se peut.

Deux jours pleins

Les réjouissances se dérouleront dans la salle polyvalente « Les Jandelles », très proche de l’église et de la mairie. L’amplitude horaire les deux jours durant sera officiellement de 10h, l’entrée démarrant à 10h, jusqu’au coup de gong final donné à 18h. Officieusement l’ouverture des portes pourrait intervenir dès 9h, voire sans doute avant si tout le monde est en place. Prix d’entrée : 3 euros pour une journée, 5 euros pour les deux jours. Les enfants de moins de 12 ans en seront exonérés, à condition qu’ils ne soient livrés à eux-mêmes. Une restauration est prévue : plancha, kebab, et possibilité le samedi soir de dîner en compagnie des auteurs, ce qui est loin d’être négligeable ! A l’issue de la séance de dédicaces la fièvre du samedi soir s’emparera des dessinateurs et des postulants pour le désormais incontournable match de foot qui jouxte la salle polyvalente. A noter aussi que pour la seconde année les festivaliers désigneront par un vote l’auteur de la BD de l’année, ce uniquement lors du samedi. Ce prix (voir photo) sera décerné le jour même vers 19h.

Des à-côtés revigorants

-vendredi 2 juin : soirée ouverte à tous, festivaliers comme Fargeois, sous la forme d’un repas avec apéritif, kebab, frites, dessert

-samedi 3 juin : le repas du soir (menu sous réserve) comprendra l’apéritif, une entrée, le jambon au madère ou au poivre vert avec ses pommes de terre grenaille, ou poisson&risotto, omelette norvégienne. Toutes ces bonnes choses seront concoctées par Jean-François, membre de Saône en bulles, par ailleurs cuisinier professionnel. La soirée annonce du karaoké et des jeux de société, là également avec les auteurs. C’est encore ouvert à tous, mais sur réservation. Prière de se délester de 25,00 euros pour l’ensemble des propositions

Vingt-et-un procréateurs

Il y aura cette année une forte représentation transalpine, puisqu’onze auteurs italiens payeront de leur personne. Autre particularité, six invités découvriront le festival. Voici la liste de celles et ceux qui devraient être présents :

Tommaso Bennato, Benjamin Blasco-Martinez, Pascal Croci, Tatiana Domas, Andrea Cuno, Fabien Dalmasso, Alessio Lapo, Victor Lepointe, Olivier Marin, Simona Mogavino, Claudio Montalbano, Laura Zuccheri, Dragan Paunovic, Christian Peultier, Maria Riccio, Jean-Marc Stalner, Eugenio Sicomoro, Philippe Vandaele, Alessio Cammardella, Iko, Antonio Sarchione.

Saône en bulles et le nerf de la guerre…

Aidée par la mairie de Farges, le Fonds départemental d’aide à la vie associative, le département, l’hôtel Campanile…et des amis, l’association a démarré le 8 mai une campagne de financement participatif pour pouvoir durer. Si vous souhaitez lui octroyer davantage de moyens, et lui permettre de se maintenir à flot, voici une idée comme une autre : https://fr.ulule.com/festival-farges-les-chalon-2/? A vot’ bon cœur m’sieurs dames !

