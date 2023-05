Explosion de saveurs au Pixelles Pintxos

Les beaux jours sont arrivés, l'occasion pour Claire Garcia-Large, la gérante du Pixelles Pintxos, 42 Rue aux Fèvres, jamais avare pour vous proposer des plats pleins de saveurs, de faire découvrir ses délicieux albóndigas de poisson sauce Fruits de la Passion, ses nachos maison (chips à base de farine de maïs) sauce cheddar fondu, poivrons et oignons et son plat du moment d'inspiration cubaine : le Pollo a la plancha avec un poulet mariné et grillé et son accompagnement de crudités du moment et un mélange de céréales.

Côté dessert, nous vous conseillons la panacotta et coulis de fruits.

Avis aux amateurs de saveurs du soleil !

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati