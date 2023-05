Hommage à Annie CLEAUX Cheville ouvrière de l‘ Eveil de Chalon sur Saône  Secrétaire du Comité départemental FSCF 71.

Témoignage de la Présidente de l’Eveil de Chalon sur Saône :

« C’est avec beaucoup de tristesse que l’Eveil de Chalon sur Saône dit au revoir à Annie Cléaux, secrétaire et membre active de notre association depuis de nombreuses années.

Nous garderons en mémoire le souvenir des moments de joie, de convivialité et de bonne humeur partagés.

Annie laissera un immense vide derrière elle.

Toutes nos pensées accompagnent sa famille dans cette douloureuse épreuve ».

Témoignage de la Présidente du Comité Département FSCF 71 :

Les association FSCF de Saône et Loire sont orphelines de leur secrétaire départementale. Elle occupait ce poste depuis plus de 25 ans, engagée aux côtés de 3 présidents successifs. Elle a fait don généreusement de son temps pour répondre aux besoins des associations et du Comité Départemental : affiliations, licences, inscriptions aux stages…, toutes ces démarches administratives nécessaires à la réalisation et à la réussite des projets.

Amie fidèle au grand cœur, attachante et joyeuse, elle nous manque. Nous garderons à jamais son souvenir dans nos cœurs.

Nous adressons nos sincères condoléances à Bébert, Quentin et à toute sa famille.