Pierre Aubuisson a dessiné et gravé le timbre-poste sur Chalon sur Saône

L’émission d’un timbre-poste, comme celui édité par La Poste dans le cadre de Phila France 2023, nécessite au préalable tout un travail artistique.

Nous avons rencontré lors de cette édition 2023 se déroulant ce week-end de Pentecôte au Parc des Expositions, l’artiste dessinateur et graveur Pierre Aubuisson, installé en Pays Charolais du coté de Vesrovres. Il a aimablement répondu à nos interrogations en matière de réalisation de gravure d’un timbre-poste.

La conception d’un timbre poste commence en premier lieu par un certains nombre de dessins. Plusieurs projets sont proposés, sur un thème en accord avec La Poste, tout en ayant aussi la certitude de la liberté de droits de reproduire. Le dessin ou maquette est de 4 à 6 fois la dimension du timbre.

En l’occurence le timbre émis pour cette 96e Edition de Phila France 2023 représente des immeubles du Quai Gambetta en toile de fonds avec la statue de Nicéphore Niepce, inventeur de la photographie, un choix fait en accord avec la Municipalité de Chalon sur Saône. Le timbre a une valeur nominale de 1,16€. Il est accompagné d’une vignette représentant Marguerite Boucicaut, bienfaitrice.

Tout l’art du graveur, dessinateur du timbre, est dans la reproduction du dessin en gravure taille douce, une gravure en creux et à l’envers, avec un poinçon sur une plaque d’acier doux. Un travail méticuleux fait de sillons entre 10 et 100 microns. Un véritable savoir faire de patience, de précision et d’expérience. Un magnifique métier d’Art.

JC Reynaud

Le timbre-poste est en vente tout au long du Championnat de France de Philatélie, Parc des Expositions, rue d’Amsterdam à Chalon sur Saône au stand de La Poste. Il peut-être oblitéré par un timbre à date « Premier Jour » et/ou « 96e Congrès de FFAP » conçu par Pierre Aubuisson.