Dans le cadre des Mobilités du Grand Chalon ‘L’Espace’ qui regroupe Bus Zoom et Vélo Zoom a été inauguré

De nombreuses personnalités présentes !

Samedi 27 mai, à 10 heures 30, avait lieu dans le cadre de la Mobilité du Grand Chalon, l’inauguration par Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et Edouard Henaut, Directeur Général France de Transdev, du nouvel ‘Espace’ qui regroupe Bus Zoom et Vélo Zoom qui s’est installé 42 avenue Victor Hugo à Chalon-sur-Saône.

Une inauguration qui s’est déroulée en présence d’Olivier Tainturier, Sous Préfet de l’arrondissement de Chalon, Louis Margueritte, Député de la 5ème circonscription, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, de Florence Plissonnier, Vice-présidente en charge des finances et de la e-administration, de Karine Plissonnier, Vice-présidente en charge des mobilités et des transports, d’Elisabeth Vitton, Vice-présidente en charge de l’habitat et de l’énergie, de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports, d’Annie Sassignol, Conseillère communautaire déléguée à l’action solidaire, de Marc Labulle, Conseiller communautaire délégué à la GEMAPI, d’Olivier Grosjean, Conseiller communautaire délégué au développement des équipements sportifs, de Joëlle Schwob, Maire de Châtenoy-le-Royal, de Raymond Burdin, Maire de Saint-Marcel, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, de Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, d’ Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de Véronique Avon, Conseillère Municipale, déléguée à l’animation commerciale, de Fabrice Faradji, Conseiller Municipal, délégué aux grands équipements sportifs et aux sports, Laurence Friez, Conseillère Municipale Chargée de Mission du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale chargée de mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, d’Alain Rousselot Pailley, elu de l’Opposition, de Ludovic Jourdain Directeur Transdev Région Bourgogne Franche-Comté et Région Rhone Alpes, de David Edmont, Directeur de Chalon STAC…

Après avoir coupé le ruban d’inauguration,

S’en suivait une visite des locaux de l’accueil,

Ensuite de l’atelier,

La visite des vélos et véhicules de transports motorisés

L’essai par les autorités des vélos et véhicules de transports motorisés

Puis la cérémonie des discours :

Extrait du discours d’Edouard Henaut à l’intention de Sébastien Martin et des autres élus: « Je voulais vous dire tout le plaisir que l’on a d’être ici, nous Transdev et moi-même, aujourd’hui avec vous en ce weekend de Pentecôte pour inaugurer ‘l’Espace’ […] Si l’on se réfère à une étude que l’on a réalisé avec L’Isle de France, 67% des gens interrogés pratiquent le vélo mais de manière totalement irrégulière. Or ce que l’on est en train de faire, c’est d’aller sur les agglomérations autour des 100 000 habitants pour changer de levier, c'est-à-dire le levier psycho-social : Je ne suis pas très à l’aise sur le vélo, j’ai besoin de sécurité quand je fais du vélo et bien ces critères sont balayés par cette notion de piste cyclable, d’aménagement afin de faire du vélo dans de bonnes conditions. Mais il faut aussi savoir dépasser l’utilisation de son propre corps et ça, c’est important et il y a donc toute cette démarche de ce dire à quoi cela sert de prendre un vélo et bien tout simplement d’éviter de prendre sa voiture dans certains cas. Alors certes, sur des distances plutôt courtes mais il faut rappeler que 85 % des kilomètres du quotidien sont fait avec le véhicule individuel […] finalement le vélo c’est inter-modalité car vous l’avez cité, on est au cœur des gares routières et ferroviaires, dans le cœur de ville également et il y a un rayonnement sur toute l’agglomération. Je pense que vous êtes en train de réaliser quelque chose qui va changer la donne, qui va vous emmener dans une autre dimension car je sais garantir le succès de cette opération car on l’a vécu sur d’autres territoires […] Ce que vous développez à toutes les caractéristiques pour réussir et pour plusieurs raisons : l’espace au cœur des inter-modalités, une complémentarité des modes de mobilité (public et individuel) on sait aussi partager l’envie, l’envie d’être inclusif avec tous les types d’usagers, tous les types de vélos qui s’adressent à la personne seule, à la famille ou à celles qui ont des problèmes de mobilité. Vous avez adapté le dispositif pour qu’il soit le plus inclusif possible, donc on est exactement dans les clous de ce que l’on appelle la transition écologique et sociale. On est exactement dans l’endroit qu’il faut et nous avons toute fierté avec nos équipes de vous accompagner dans votre vision du territoire et bien entendu l’envie comme délégataire et acteur du territoire, de contribuer à ce succès. Je voulais d’ailleurs, moi, remercier les équipes, les collègues de la STAC de Transdev et tous les partenaires pour avoir réalisé quelques petits miracles à temps très courts de réalisation, de rénovation de ce nouveau projet qui continue de rendre la cohésion de la STAC au plus haut niveau, sous la houlette de son Directeur Général et avec le soutien du Directeur Régional, David Edmond et Ludovic Jourdain et vous dire toute la fierté que nous avons. Je voudrais aussi féliciter Corentin, vélo- tafeur de naissance et Aurélio , je suis fier des équipes de Transdev. Je vous remercie de votre confiance, Mesdames et Messieurs les élus et je sais que l’on fera un succès collectif sur le territoire ! ».

Il faut savoir sur l'agencement de L’Espace :

D’une surface de 375 m2 sur 2 niveaux, L'Espace comprend, entre autres, un

accueil commercial, un espace d’exposition des vélos ainsi qu’un atelier de

réparation. Le Grand Chalon a acquis les locaux pour un montant de 400 000€. Il a délégué à la STAC (Société des Transports de l’Agglomération Chalonnaise), la maitrise d’ouvrage des travaux, fruit d'un investissement de 600 000 € de la collectivité. Pensés par le cabinet Sénéchal-Auclair, les travaux ont été réalisés par la société KEOPS construction entre les mois de février et mai 2023.

Concernant les vélos : « Vélozoom », le vélo électrique à 1€ par jour !

-un vélo de ville de la marque Gitane pour la pratique urbaine

-un vélo tout chemin de marque Peugeot pour les plus longues distances

Des vélos cargos ou vélos spécifiques sont également disponibles dont

un dédié aux personnes à mobilité réduite.150 vélos à assistance électrique sont proposés à la location au lancement du service avec deux types de vélos disponibles : Sélectionnés pour leur maniabilité et leur robustesse, les vélos disposent de

batterie d'une durée de vie de 500 cycles de charges. Équipés de porte-bagages, antivol, porte-gourde et sièges enfants au besoin, les vélos disposent également d'un système connecté de collecte et de suivi de données (kilométrage notamment).

Fabriqués en France (usine Cycleurope à Romilly-sur-Seine, juste à côté de

Troyes), les vélos sont commercialisés par la société E-Bike, titulaire du marché.

Le coût unitaire par VAE est de 2077,45 € pour le vélo urbain et 2054,52 €

pour le VTC. >> 150 autres vélos complèteront prochainement la flotte qui sera donc constitués de 300 VAE. Un investissement total de 663 000€ du Grand Chalon et de 28 200€ de Transdev (pour l'achat des vélos spécifiques).

Se voulant accessibles, les tarifs de location des VAE ont été calculés pour

équivaloir au prix de 1 € par jour.

Comment louer un vélo ?

S’il est possible de louer un vélo sur place à L’Espace, la réservation sur le site www.reseau-zoom.com (rubrique vélo zoom) permet de gagner du temps. Pour récupérer votre vélo, il faudra se rendre à l’agence ou payer 20 € pour être livré. A savoir : la location des vélos est limitée à 1 vélo par personne. Les vélos doivent être révisés tous les 3 mois minimum. Le contrat est renouvelable dans la limite de 12 mois et des stocks disponibles.

Ouverture : du lundi au vendredi : 9h-12h I 13h30-18h30

Le samedi : 10h-12h I 14h-17h Contact : Agence l’Espace

17 avenue Jean Jaurès,71100 Chalon-sur-Saône tel : 03 85 93 18 80

mail : contact.zoom@transdev.com

(Attention ouverture officielle de l’établissement mardi 30 mai)

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B