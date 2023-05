Marie Chirenine (Cat avenirs), Yael Kliouthko, Stefan Backhaus et la chalonnaise Sarah Hoareau dominent le Meeting National Benjamins Avenirs 3 du Grand Chalon

Les résultats, podiums et photoreportage info-chalon.com

Samedi 27 mai à partir de 16 heures, se déroulait au Centre Nautique Chalonnais, les premières finales du meeting National Benjamins Avenirs 3 du Grand Chalon (270 jeunes sélectionnés) qui permettait aux nageuses et nageurs chalonnais dont certains étaient en sélection départementale de pouvoir se confronter aux différentes sélections des clubs français (Lyon, Dijon, Besançon, Thionville…) mais aussi aux équipes de Monaco et Lausanne (Suisses).

Côté féminin chalonnais, on retenait les deux podiums de la 1re place de Sarah Hoareau qui a dominé de la tête et des épaules ses adversaires, la chalonnaise Laure Jaffelin qui terminera au pied du podium de la finale A et qui remportera une finale B et Garance Bourgogne qui terminera aussi au pied du podium en catégorie avenirs.

Côté masculin chalonnais, le jeune Malo Ponsard Villiers 3ème en catégorie Avenirs en 100 mètres papillon, Léo Caeiro Peral 2ème en catégorie Avenirs sur 100 mètres brasse et 2ème en catégorie Avenirs sur 100 mètres nage libre, Gaétan Cognard 3ème en catégorie Avenirs sur 50 mètres papillon et Clément Giboulot 3ème en catégorie Avenirs sur 50 mètres dos.

Résultats et podiums de samedi :

100 mètres Papillon Dames Avenirs Dames

1ère Marie Chirenine (Pierrelatte Atom’ sport)

2ème Lison Roussel (Alliance Dijon Natation)

3ème Pauline Taleb (Erstein Aquatic club)

100 mètres Papillon Dames Benjamins Dames (Finale A)

1ere Alice Mei Pennel (Lausanne Aquatique) 2ème Kenza Boukari (Lausanne Aquatique) 3ème Line Gaudet (Villefranche en Beaujolais)

Félicitation à Alice Mei Pennel qui bat le reccord du bassin

100 mètres Papillon Messieurs Avenirs Messieurs

1er Stefan Backhaus (Lausanne Aquatique)

2ème Achille Gobat (Lausanne Aquatique)

3ème Malo Ponsard Villiers (Chalon-sur-Saône)

100 mètres Papillon Messieurs Benjamins Messieurs (Finale A)

1er Yael Klioutchko (Alliance Dijon Natation) 2ème Dimitri Ray (Villefranche en Beaujolais) 3ème Clément Matel (SC Thionville)

100 mètres brasse Dames Avenirs Dames

1ère Inès Mallaai (Pierrelatte Atom’ sport) 2ème Ivina Mouchet (Pierrelatte Atom’ sport) 3ème Celya Gouny (Vichy Val d’Allier Natation)

100 mètres brasse Dames Benjamins Dames (Finale A)

1ère Maelle Tissier (Sélection Saône-et-Loire) 2ème Lucie Bouamba (Erstein Aquatic club) 3ème Ava Hehlen (Lausanne Aquatique)

100 mètres brasse Messieurs Avenirs Messieurs

1er Antonin Viano (Villefranche en Beaujolais) 2ème Léo Caeiro Peral (CN Chalon-sur-Saône) 3ème Sacha Caldéron-Jousselin (CN Beaune)

100 mètres brasse Messieurs Benjamin Messieurs (Finale A)

1er Robin Vossion (Sélection Saône-et-Loire) 2ème Evan Brett (AS Monaco Natation) 3ème Anakko Muraccioli (AS Monaco Natation)

50 mètres papillon Dames Avenirs Dames

1er Marie Chirenine (Pierrelatte Atom’ sport)

2ème Lison Roussel (Alliance Dijon Natation)

3ème Anna Guillemin (Alliance Dijon Natation)

50 mètres papillon Dames Benjamins Dames (finale A)

1ère Sarah Hoareau (CN Chalon-sur-Saône)

2ème Alice Mei Pennel (Lausanne Aquatique)

3ème Kenza Boukari (Lausanne Aquatique)

50 mètres papillon Messieurs Avenirs Messieurs

1er Stefan Backhaus (Lausanne Aquatique)

2ème Arthur Mandras (Erstein Aquatic club)

3ème Gaetan Cognard ( CN Chalon-sur-Saône)

50 mètres papillon Messieurs Benjamins Messieurs (finale A)

1er Yael Klioutchko (Alliance Dijon Natation)

2ème Julien Jaegy (Dauphins de Saint Louis)

3ème Michel Chirenine (Pierrelatte Atom’ sport)

50 mètres Dos Dames Avenirs Dames 1ère Sophie Laniez (Pierrelatte Atom’ sport)

2ème Meleine Deweer (Espadon Grand Quevilly)

3ème Flora Violot Guillemard (Alliance Dijon Natation)

50 mètres Dos Dames Benjamin Dames (finale A)

1er Léane Rochat (Lausanne Aquatique)

2ème Tatiana Koch (Alliance Dijon Natation)

3ème Maïssane Razzoume (U.S Toul)

50 mètres Dos Messieurs Avenirs Messieurs 1er Martin Thomas Jeudy (Alliance Dijon Natation) 2ème Achille Gobat (Lausanne Aquatique) 3ème Clément Giboulot (CN Chalon-sur-Saône)

50 mètres Dos Messieurs Benjamins Messieurs (finale A)

1er Yael Klioutchko (Alliance Dijon Natation) 2ème Noa Druenne (Monaco Natation) 3ème Michel Chirenine (Pierrelatte Atom’ sport)

100 mètres Nage Libre Dames Avenirs Dames

1ere Sophie Laniez (Pierrelatte Atom’ sport) 2ème Lison Roussel (Alliance Dijon Natation) 3ème Inès Mallaai (Pierrelatte Atom’ sport)

100 mètres Nage Libre Dames Benjamins Dames (finale A)

1er Sarah Hoareau (CN Chalon-sur-Saône)

2ème Kenza Boukari (Lausanne Aquatique)

3ème Alice Mei Pennel (Lausanne Aquatique)

100 mètres Nage Libre Messieurs Avenir Messieurs 1er Antonin Viano (Villefranche en Beaujolais)

2ème Léo Caeiro Peral (CN Chalon-sur-Saône) 3ème Nathanaël Champenois (Alliance Dijon Natation)

100 mètres Nage Libre Messieurs Benjamins Messieurs (finale A)

1er Julien Jaegy (Dauphins de Saint Louis)

2ème Nathanaël Geffroy (Comité des Alpes)

3ème Julian Velt (CN Sarreguemines)

Clin d’œil au corps arbitral pour une disqualification d’un nageur n’ayant pas respecté le réglement

Aux autorités politiques présentes : Dominique Melin, Vice-présidente en charge des équipements sportifs d’intérêts communautaires et du soutien aux activités sportives, charge de la vie dans les quartiers et David Edmont, Directeur de Chalon STAC…

J.P.B