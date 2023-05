Félicitations à Lili André, championne de France de pistolet à 10 mètres

Licenciée du club Tir Sportif de Châtenoy-le-Royal, la Chalonnaise Lili André a visé juste lors de la 37ème édition des Championnats de France des écoles de tir qui se déroulaient du 26 au 29 mai 2023 à l'Axone de Montbéliard (Doubs), en devenant la Championne de France de tir au pistolet à 10 mètres. Plus de détails avec Info Chalon.

Du haut de ses 11 ans, cette licenciée du Tir Sportif de Chalon-sur-Saône (TSCR) a particulièrement brillé, pour le plus grand plaisir de la présidente du club, Yvonne Le Floch, et de son entraîneur, Daniel Guillot, en décrochant la médaille d'or, devenant de facto la championne de France de pistolet à 10 mètres 2023 avec un score de 250-6 ex en trois séries (91,93,96).

La 37ème édition des Championnats de France des écoles de tir s'est déroulée du 26 au 29 mai 2023 avec 1300 jeunes en lice qui n'avaient qu'une seule idée en tête : viser le plus de fois possible au centre de leurs cibles situées à 10 mètres.

Et, croyez-moi, ce n'est pas du tout évident car l'objectif est plus petite qu'une tête d'épingle.

Des débuts plus qu'encourageants pour Lili qui décroche ses deux premières médailles, obtenant aussi une médaille de bronze en équipe, et une très grande satisfaction pour le TSCR qui prouve, résultats à l'appui, son excellente réputation sur la scène nationale.

