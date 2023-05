En Bresse, la perquisition des gendarmes s'est avérée fructueuse jeudi denier

Jeudi dernier, des informations en possession des gendarmes de Saint-Germain-du-Plain ont permis aux militaires d'acter en procédure et de partir, rapidement, en perquisition chez un particulier afin de vérifier certains soupçons: différents objets/plantes en rapport avec l'usage et la culture de cannabis sont alors découverts. Du cannabis sous forme de résine (12.5 grammes) ou d'herbe (460.7 grammes), du matériel de culture et 12 pieds de cannabis sont saisis. Sur instruction du magistrat du tribunal judiciaire de CHALON SUR SAÔNE, les produits stupéfiants ont été détruits. L'auteur répondra de ses actes ultérieurement devant le tribunal.