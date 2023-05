Famille de cygnes à l'hôpital de Chalon - Alain nous donne des nouvelles rassurantes

Des lecteurs d'info-chalon.com qui s'interrogent, jusqu'à laisser entendre des rumeurs de dispariation... et d'autres lecteurs en capacité de donner des réponses. Merci à Alain, "tout va bien ils sont à l'abri des gens et des regards ils sont sur la Thalie et en plus en bonne compagnie car dans le même secteur il y a une maman biche et son petit. Comprenez que je ne vous donne pas l'endroit exact". Une info qui aura de quoi rassurer tout le monde et mettre fin à un certain nombre de rumeurs à leur sujet.