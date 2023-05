CARNET ROSE - Bienvenue à Capucine

Capucine DRAVERT est née le 26 mai à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le troisième enfant après Maxence, 9 ans, et Maëlyne, 2 ans, de Marie MICHAUDET et Maximilien DRAVERT. La maman est auxiliaire de puériculture et le papa est comptable. La petite famille réside à Virey-le-Grand.