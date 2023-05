Les véhicules hybrides rechargeables dans le viseur de l'UE

Depuis le 20 mai dernier, les centres de contrôle technique commencent à relever les consommations en carburant et en électricité des véhicules afin de comparer les données réelles à celles fournies par les constructeurs pour l'homologation. La Commission européenne vise particulièrement les hybrides rechargeables dont l'appétit théorique et souvent bien loin de leur gourmandise réelle. Pour le moment, la directive qui encadre la collecte ne s'applique qu'aux taxis, VTC et ambulances, mais les véhicules particuliers rejoindront cette liste à partir de janvier 2025.