Ce samedi 3 juin 2023, dernier match décisif de Louhans Cuiseaux FC pour assurer son maintien en National 2 !

Appels aux supporters : venez en nombre soutenir l’équipe fanion et pousser les jaunes à obtenir la victoire la plus importante de la saison !

Samedi 3 juin 2023, Louhans Cuiseaux FC a rendez-vous avec son destin à 18h au stade de Bram à Louhans.



Dernier match de la saison à domicile, Louhans Cuiseaux FC affronte Aubagne FC, un concurrent direct dans la course au maintien.



La victoire est obligatoire pour l’équipe fanion afin d’assurer sa place en National 2 pour la saison 2023/2024.



LOUHANS CUISEAUX FOOTBALL CLUB Présentation du club



Son histoire



Le club de Louhans Cuiseaux est né de la fusion entre deux clubs en 1970 par Monsieur Bernard Morey.



Ancien club professionnel avec 17 saisons en Division 2 (actuellement Ligue 2), le club de Louhans Cuiseaux est en plein développement avec notamment une équipe fanion en National 2 (4e niveau français).



Contexte actuel



Le club de Louhans Cuiseaux FC, c’est plus de 400 licenciés avec 1 équipe au niveau National, 8 équipes au niveau Régional et 13 équipes au niveau Départemental dont 4 équipes féminines.

C’est également des sections sportives en partenariat avec la cité scolaire Henri Vincenot pour permettre à nos licenciés un double projet : scolaire et sportif.

Le Club de Louhans Cuiseaux FC est aussi un vecteur important de la formation et de l’intégration en plein cœur de la Saône-et-Loire.

Le LCFC partage des valeurs d’engagement, de cohésion et d’exigence en jouant un acteur majeur qui contribue au bon fonctionnement de la vie locale et régionale.