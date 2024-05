Soirée réussie pour la 3ème édition de dégustation et présentation des coffrets des aînés à la boutique Vins et Chocolats

Une centaine de personnes présentes!

Vendredi 3 mai, à partir de 19 heures, la propriétaire de la boutique ‘Vins et chocolats’, Christine Baudot, recevait de nombreux représentants des mairies, CCAS, Comités de quartiers du chalonnais en présence de ses partenaires Esats de Saône-et-Loire et d’une nouvelle association chalonnaise, La Régie de quartier de l’ouest chalonnais, dans le cadre de la soirée de présentation et dégustation des coffrets destinés aux ainés.

Une soirée où l’on notait la présence de Florence Plissonnier, Vice-présidente en charge des finances et de la e-administration et Maire de Saint-Rémy, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale chargée de mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de Serge Cordier de l’Esat de Joncy, de Mathieu Chevalier de l’Esat G.Fauconnet (Crissey), d’Eddy Wiart de la Régie de quartier de l’Ouest Chalonnais, de Gilles Monot créateur de la cave en 1984 et de nombreux représentants des mairies, CCAS, Comités de quartiers du chalonnais et de côte d’Or.

Christine Baudot n’hésitait pas à rappeler la genèse de son projet qui consiste en la réalisation de colis plus engagé sur le plan local mais aussi beaucoup plus humain tout en alliant la qualité des produits et permettant à toutes les personnes en situation de handicap d’y trouver leur place. Elle précisait que cette troisième édition se conjuguait cette année avec le 15ème anniversaire de la boutique Vins et Chocolats dont les portes ouvertes se dérouleront prochainement le 7 et 8 juin.

Mathieu Chevalier informait l’assistance que les personnes en situation de handicap de l’ESAT G Fauconnet étaient tout à fait en capacité de conditionner les colis à destination des personnes âgées,

Serge Cordier quant à lui expliquait la conception des terrines et confitures bio réalisés par les personnes en situation de handicap de son centre,

Enfin Eddy Wiart confiait à info-chalon.com : « Notre Régie de quartier de l’Ouest Chalonnais est située au Stade. C’est une association qui fait de l’insertion professionnelle avec une structure d’insertion par activité économique qui embauche des gens qui sont très éloignés de l’emploi, des gens qui sont dans le handicap social, qui sont très éloignés de l’emploi parce qu’ils ont eu un jour un accident dans leur vie, parce qu’ils n’ont pas travaillé depuis 10 à 15 ans pour certains, pour d’autres qu’ils ont une mauvaise maitrise de français etc. Nous avons environ 35 personnes en insertion, âgés entre 18 et 65 ans et qui sont des gens qui sont difficilement employables même si je n’aime pas ce terme. Nous leur proposons des activités qui peuvent être le déménagement, la peinture en bâtiment, les espaces verts, un atelier pour la fabrication d’objets avec des matériaux de récupération et tout cela sert de support pour eux pour leur apprendre à retravailler, à être présent tous les jours, à respecter des consignes etc. Ce soir, dans le cadre de la cave Vins et Chocolats, on propose avec Christine de mettre en place des cartes de vœux qui sont gravées sur du carton recyclé pour que les Comité de Quartiers selon l’inscription désirée, soient insérées dans les coffrets qui seront proposés aux aînés ; des cartes de vœux dont le motif et les voeux sont réalisées à partir d’une machine laser ! ».

La cave Vins et Chocolats remercie : « La mairie et le CCAS de Chalon-sur-Saône, de Saint-Rémy, Varennes-le-Grand, Sevrey, Crissey, Saint-Marcel, Oslon, Bey, Saint-Maurice en Rivière, Saint Jean de Vaux, Fragnes-La Loyère, Pluvet, ainsi que les Comités de quartiers chalonnais : Saint Cosme Bellevue, Saint Jean des Vignes, Plateau Saint Jean, Clair Logis, Les Charreaux et l'AMEC de Virey-le-Grand ! ».

La cave Vins et Chocolats, située 26 route de Lyon à Saint Rémy est ouverte de 9 heures 15 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures du mardi au samedi. Renseignements au 03 85 93 39 03

