PARCOURSUP - les résultats tombent aujourd’hui

Des réponses qui concernent plus de 600 000 jeunes lycéens en attente de savoir si ils seront pris dans les établissements supérieurs envisagés l'année prochaine.Pour toute proposition reçue entre le 1er et le 2 juin, vous avez jusqu’au 4 juin pour répondre. Pour une proposition reçue le 3 juin, l’échéance est fixée au 5 juin, à 23 h 59. Enfin, pour toute proposition faite entre le 4 juin et le 12 juillet inclus, les candidats auront jusqu’au lendemain soir pour répondre.

ATTENTION A BIEN FAIRE ATTENTION AUX DELAIS ET A VOUS CONNECTER SUR VOTRE COMPTE PERSONNEL