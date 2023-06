Conseil municipal de Champforgeuil : l’ancienne halte-garderie devient un accueil de loisirs pour les enfants de moins de 4 ans.

Les locaux de l’ancienne halte-garderie étant inoccupés depuis le départ du Grand Chalon, le bâtiment va servir à un accueil pour les enfants de 3 et 4 ans.

Ils étaient très nombreux au conseil municipal du 25 mai.

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes ont été invités à assister à ce conseil municipal afin qu’ils découvrent comment se déroule une séance de délibérations. Ce fût aussi l’occasion pour eux d’assister au tirage au sort des 6 jurés d’assises, (personnes habitant la commune dont l’âge se situe entre 24 et 70 ans).

10 points étaient à l’ordre du jour du conseil municipal du 25 mai dont quelques délibérations portant sur la revalorisation des tarifs enfance-jeunesse restauration scolaire, de location de la vaisselle de la salle des fêtes, sur la modification du tableau des emplois suite à des changements de grades d’agents,…, ces points ont été votés à l’unanimité de même que l’attribution d’une subvention au CCAS d’un montant de 21 490 €.

Comme toutes les communes, les conseillers ont délibéré sur la modification de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) pour les agents de la fonction publique (Point n° 3 de l’ordre du jour).

La délibération 6 : Création d’un espace accueil pour les enfants de 3 et 4 ans en lieu et place de l’ancienne halte-garderie répondant à l’attente des champforgeuillais. Depuis l’obligation de scolarisation des enfants à 3 ans, le service Enfance-Jeunesse est sollicité très régulièrement pour l’accueil de ces enfants à la Maison des Loisirs, les mercredis et durant les vacances scolaires. Des familles champforgeuillaises s’organisent avec d’autres centres de loisirs mais actuellement, ceux-ci refusent par faute de place.

Présentation de la délibération : « Les locaux de l’ancienne halte-garderie étant inoccupés depuis le départ du Grand Chalon, il est proposé d’organiser un accueil pour les enfants de 3 et 4 ans durant les mercredis et les vacances scolaires. Ceci permettra également d’alléger le groupe des 4/6 ans actuel à la Maison des Loisirs.

Les objectifs pour ce nouvel espace seront :

- accueillir les enfants scolarisés dès l’âge de 3 ans durant les mercredis et les vacances scolaires tout en leur proposant un accueil adapté.

- donner la possibilité d’un moyen de garde pour les parents qui travaillent et qui ne trouvent pas de solution.

- développer un lieu de rencontre et d’information pour les familles.

- proposer des actions de parentalité.

Il est demandé au Conseil Municipal de valider l’ouverture de l’établissement qui portera le nom de " la maison Bulle" »

Ce point a été voté à l’unanimité.

Le point 9 de l’ordre du jour portait sur l’extension du système de vidéo protection et la demande de subvention auprès du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) au titre de 2023. Actuellement, 17 caméras ont été installées en 2022. Une seconde phase est prévue en 2023/2024 avec l’installation de 10 caméras supplémentaires pour un montant total de 37 864,91 € subventionné à hauteur de 50%. Cette proposition, de mettre 10 caméras de plus, a suscité la désapprobation de deux conseillers. Comme dans tout vote, la majorité l’emportant, la délibération a été adoptée par 13 voix et 2 abstentions.

Dans le cadre de l’autorisation de décisions prises par le maire, les élus ont pris connaissance de quelques décisions comme l’installation d’un skatepark urbain d’un montant de 98 763 € et de la demande de subvention de 30% auprès de l’agence nationale du sport au titre de la réalisation d’un équipement sportif.

La mairie de Champforgeuil se voit doter d’un nouveau service : le service communication, culture, bibliothèque supervisé par Marielle Pageaut.

Elus de la commune et jeunes élus du CMJ à la sortie du conseil municipal.

C.Cléaux