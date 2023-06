Les nageuses et nageurs du Cercle Nautique Chalonnais remportent le titre de champion de France UNSS

Ils ont porté haut les couleurs chalonnaises !

Pour les nageuses et nageurs chalonnais, c’est un très beau bilan qu’ils ont rapporté des Championnats de France UNSS 2023 qui se sont déroulés à POITIERS du mardi 30 mai au jeudi 1er juin 2023.

En effet, les Champions de France 2023 sont chalonnais puisque c’est l’équipe du collège Jean Vilar composée de : Sarah HOAREAU, Blandine BOGGIO, Anna RIMBAUD, Pauline ROUGEOT, Constant TRIMAILLE , Oscar DEFOIS-PERNOT accompagnés de Inza SOUMAHORO (jeune officiel) , de Léo et de leur professeur de sport du collège Ludivine Sparta.

Ils remportent le Championnats de France UNSS 20023 avec 50 points d’avance.

Bravo aux nageurs du collège Jean VILAR licenciés au CN CHALON. Nageurs engagés dans un double projet « Scolaire et Sportif » au sein de la Section d’Excellence Sportive du Collège JEAN VILAR.

Bravo à Inza pour son diplôme de Jeune Officiel National et à Oscar pour son diplôme de coach National.

Le Cercle Nautique chalonnais remercie Madame GAILLARD, Principale du collège et toute son équipe pédagogique et particulièrement Ludivine SPARTA, professeur d’EPS en charge du suivi des nageurs, pour l’accompagnement des nageurs et sa bienveillance.

Info-chalon adresse ses sincères félicitations à tous !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B