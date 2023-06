Nouveau coup de gueule : S F R = S’en Fiche Royalement !

Ce matin du 3 juin 2023 notre lecteur revient vers nous pour pousser un nouveau coup de gueule à l’encontre de son opérateur Internet S F R qui, depuis le jeudi 27 avril 2023, soit au terme du 38e jour, n’a toujours pas solutionné le problème de la soi-disant « panne » qu’il subit le privant d’un bon usage de sa box et donc de sa télévision ( il ne reçoit que TF1 et France 3) par conséquence de ses ordinateurs qu’il faut régler systématiquement sur une box de poche prêtée par SFR, quant aux imprimantes-scannes l’impression est parfois possible mais le scannage impossible.

« Depuis 38 jours j’ai toujours la même chanson de la part de SFR qui je pense S’en Fiche Royalement. Suite à mon précédent coup de gueule que vous avez bien voulu passer sur votre site info-chalon.com, j’ai eu un contact le lundi 22 mai 2023 avec la responsable communication Région Nord et Est basé en France à Metz, ça change du Conseiller touche 7 du Sénégal ou du Cameroun. Elle m’a dit regretter ce qui se passait, que mon message sera transmis aux services compétents pour que tout soit fait rapidement afin que le service redevienne normal. Depuis silence radio au sujet de la panne.

Sauf que j’ai reçu un SMS de la part de Info SFR, le dimanche de Pentecôte m’annonçant la fin du disponible de 100 Go car les 30 jours étaient écoulée, ce qui m’a valu un nouveau contact le mardi 30 mai avec le « Conseiller touche 7 » du 1023, lequel a bien voulu me réactiver gratuitement un nouveau crédit de 100 Go sans me donner plus d’informations sur la panne.

Je suis dépité et écoeuré devant autant de laxisme face à ceci. Mes contrats box et téléphones se terminent en fin d’année 2023 et je ne peux pas encore aller vers un autre opérateur, du moins je ne le pense pas. Nous sommes clients SFR, mon épouse et moi-même depuis près de 25 ans, mais je pense que la fidélité n’a aucune importance pour S F R qui je le répète S’en Fiche Royalement voir Réellement. »



JCR