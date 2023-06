Exposition photos Urbex par Quentin Habou dans le hall de la mairie de Saint Rémy, jusqu’au 4 juillet 2023.

Une exposition sur des sujets qui peuvent paraitre pour la plupart d’entre nous sans intérêt majeur et pourtant, sous l’objectif du photographe, les bâtiments, les ruines… prennent une autre dimension pour finir en clichés accrochés dans le hall de la mairie de Saint Rémy.

Ce vendredi 26 mai, en présence de Florence Plissonnier maire de Saint Rémy, d’Amélie Vion adjointe à la culture, d’élus, d’amis de Quentin Habou, c’était le vernissage de son exposition.

Le goût de la photographie urbex lui est venu lors d’un premier voyage au Japon en 2017. L’urbex, ou appelé plus communément exploration urbaine, est pour ce grand voyageur une façon de faire redécouvrir la beauté de ces lieux abandonnés. Tout est sujet à être photographié : églises, châteaux, immeubles, parc d’attractions, bâtiments industriels,… l’important est qu’ils soient abandonnés, désaffectés.

Il affectionne particulièrement la France, le Japon, pourquoi ces pays ?

Quentin Habou : « La France est un pays riche en monuments, en vieux sites industriels, le Japon c’est un peu pareil, il y a une telle richesse que je trouve mon bonheur pour mes photos. En urbex, on regarde, on prend en photos mais surtout on ne touche à rien, on ne casse rien, on laisse tout en place, c’est notre devise. Le but est de faire ressortir la beauté du lieu, derrière les prises de vues, il y a encore beaucoup de travail de retouche pour arriver aux photos comme celles exposées dans ce hall de mairie. »

Quentin Habou est reparti en exploration quelques jours après le vernissage de son exposition.

C.Cléaux