AVIS DE DECES - Monique GAUTHERON née PIERRE

SAINT-RÉMY - TAISEY



Sylvie et Serge POGGIOLI,

Nany et Alain KIRITCHENKO,

Alain et Aline GAUTHERON,

ses enfants ;

Aurélie, Gael, Clément, Alexis, Jean-Baptiste, Justine, ses petits-enfants ;

Enzo, Mathis, Mathéo, Inès, Eugénie, ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monique GAUTHERON

née PIERRE

survenu à l'âge de 84 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 9 juin 2023 à 15 heures, en l'église Sainte-Thérèse de SAINT-REMY.

Fleurs naturelles uniquement.

Une boite à dons sera mise à votre disposition au profit de « LA LIGUE CONTRE LE CANCER »

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.

La famille rappelle à votre bon souvenir son époux

Jean GAUTHERON

décédé en 2016.