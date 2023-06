28e Marché de la Création réussi pour le Lions Club Chalon Saôcouna

Le lancement par de nombreux élus de la ville et du Grand Chalon ! Le photoreportage info-chalon .com

Dimanche 4 juin, toute la journée, de 6 heures pour la mise en place à 19 heures, l’Association « Lions Club Chalon Saôcouna», présidée par Corinne Dumaine, assistée des membres du bureau et des adhérentes, avait organisé en bord de Saône sur tout le long du quai Gambetta et du quai des Messageries à Chalon-sur-Saône, le 28e Marché de la Création.

De nombreux chalonnais et grands chalonnais ont participé à cet événement ; une opération qui avait pour but de récolter des fonds au profit d’actions de solidarité.

Une nouvelle fois, les 56 exposants qui sont venus de Chalon, du Grand Chalon mais aussi des départements voisins (Côte d’Or, Jura, Rhône…) ont proposé leurs créations basées autour : du bois, des textiles, des bijoux, de la maroquinerie, du papier, de la gravure sur verre, des livres, des chapeaux, de la céramique, du verre, de la peinture… ont participé à la réussite de cette belle manifestation.

Etaient présents : Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, Emmanuelle Dupuit-Pinto, Vice-présidente en charge de la culture, Amelle Deschamps, 2e adjointe en charge des affaires scolaires, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Véronique Avon, Conseillère Municipale, déléguée à l’animation commerciale, Bruno Rochette, Conseiller Municipal, délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, Serge Rosinoff , Conseiller Municipal Chargé de Mission de la mémoire et du monde patriotique, Hervé Dumaine, Conseiller Communautaire…, le Maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, devait se joindre également aux festivités pour inaugurer ce 28ème Marché de la Création.

Un lancement qui commençait par la visite des stands des élus du Grand Chalon accompagnés des élus de la Ville de Chalon.

Découvrez l’ensemble des stands !

Le photoreportage info-chalon .com