FOOTBALL CLUB CHALONNAIS - Le bel hommage rendu à Samuel Belorgey

Les seniors du FC Chalon ont réservé la plus belle des sorties pour leur coach Samuel Belorgey. Un enfant du club, une figure en tant que joueur, en tant que coach et une figure qui restera dans les annales du FC Chalon. Ce dimanche, jour de la Fête des mères, c'est à Samuel Belorgey que le club a tenu à honorer de la plus belle des façons pour un joueur, par une haie d'honneur et des applaudissements nourris sans compter une victoire claire et sans bavure sur leur dernier adversaire du jour. Ils étaient en nombre pour l'accompagner sur cette sortie, du club ou pas. Une manière de marquer le coup et de marquer tout le travail et l'investissement porté par Samuel. Il cède les commandes du groupe à Kévin Garnier (à lire bientôt sur info-chalon.com). Bon vent à l'Ami Samuel...et garde bien ton énergie intact au profit du territoire et des plus jeunes.

Laurent Guillaumé