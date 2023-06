La présence d’un loup confirmée entre le Creusot et Chalon-sur-Saône

Un cliché pris par un piège photographique le 2 juin 2023 au matin sur la commune de Marcilly-les-Buxy a permis à l’office français de la biodiversité (OFB) de confirmer la présence d’un loup en Saône-et-Loire.

Deux attaques pour lesquelles la responsabilité du loup n’a pas été écartée avaient été constatées ces derniers jours dans le secteur, sur les communes d’Essertenne et de Saint- Pierre-de-Varennes. L’une avait touché un troupeau de bovins, l’autre un troupeau d’ovins.

Le préfet invite les éleveurs à renforcer la surveillance de leurs troupeaux et à déclarer toute attaque sans délai au service départemental de l’OFB au 06 20 78 94 77. Il rappelle également que l’appel à projets pour les aides à la protection des troupeaux ovins et caprins est ouvert jusqu’au 31 juillet et incite les éleveurs à y répondre massivement.