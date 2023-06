Dernières répétitions de la Maîtrise Chalonnaise au collège Saint-Dominique avant la scène

Au collège Saint-Dominique, les élèves de la Maîtrise Chalonnaise Saint-Charles donnent de la voix. Ils seront, samedi 10 juin à 20 heures 30 en concert à l'Église Saint-Cosme, et le dimanche 11 juin à 16 heures, à l'Abbaye Saint-Philibert de Tournus. L'une des dernières répétitions de la chorale a eu lieu ce mardi 6 juin. Plus de détails avec Info Chalon.

C'est sous la direction de Thibaut Casters, Nicolas Forin, Bastien Baracco et la soliste Cécile Coulomb que l'Ensemble Choral Chalonnais, l'Ensemble instrumental Licht et les jeunes choristes de la Maîtrise Chalonnaise Saint-Charles donneront un concert samedi 10 juin à 20 heures 30 en concert à l'Église Saint-Cosme, et le dimanche 11 juin à 16 heures, à l'Abbaye Saint-Philibert de Tournus.

Cette création mêlera le Requiem for the Living de Dan Forrest (2013) et Mass of the Children de John Rutter (2003).

Comme nous l'indique Thibaut Casters, le directeur artistique de la Maîtrise Chalonnaise Saint-Charles depuis 2011, les jeunes choristes de la Maîtrise Chalonnaise sont divisés en deux chœurs de collégiens, un chœur de 6ème/5ème et un autre chœur de 4ème/3ème.

Et c'est en présence d'Isabel Paulo, la directrice de la Maîtrise Chalonnaise Saint-Charles que les jeunes ont donné de la voix ce mardi 6 juin, de 12 heures 45 à 14 heures 35, lors d'une des dernières répétitions avant la scène.

Mass of the Children est une pièce où un chœur d'adulte répondra à un chœur d'enfants avant de ne plus faire qu'un en deuxièmme partie, avec Requiem for the Living.

Le directeur nous rappelle que ce sont deux pièces particulèrement exigeantes aussi bien dans l'apprentissage que dans l'éxécution.

Infos & réservation

Entrée : 15 euros.

Prévente : auprès des choristes et des musiciens

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Contact Ensemble Choral Chalonnais (ECC) : 06 83 63 90 99

Contact Maîtrise Chalonnaise Saint-Charles : 06 78 06 34 21

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati