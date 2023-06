L'apparition du jour au dessus du Chalonnais

C'est toujours un moment fascinant que de voir le dirigeable Allemand venir parcourir le ciel chalonnais, avant de faire une halte technique sur l'aéroport de Champforgeuil. Un moment captivant pour bon nombre d'entre nous et immortalisé comme il se doit. Long de 75 m, large de 19,5 m et haut de 17,4 m, il s’agit du plus grand dirigeable semi-rigide au monde. Il peut atteindre la vitesse maximale de 125 km/h, voler jusqu’à 3 000 m d’altitude, et transporter 14 personnes pour une autonomie de 1 000 km. Sa base de rattachement est située à Friedrichshafen au Lac de Constance en Allemagne du sud.

Merci à Jean-Marc Lequime pour le cliché...