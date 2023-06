JAZZ À COUCHES – JEUDI 6 JUILLET 2023 : Le retour de Richard Galliano avec son New York Tango Trio

Cette soirée exceptionnelle à programme unique présente le New York Tango Trio de Richard Galliano, une fois que celui-ci a pu retrouver les scènes internationales, une fois passé l’empêchement viral général.

Afin de constituer son programme, le célèbre accordéoniste a en quelque sorte ouvert son Song Book intime, agrémentant ses propres compositions de références à des œuvres ou des artistes auxquels il est attaché, voire qui ont compté au cours de sa carrière.

Le maitre du bandonéon, Astor Piazzolla, à qui il rendit hommage (Piazzolla forever) ici même lors de l’édition 2003 du festival.



Le chanteur qui jouait avec les mots et leurs timbres :

Claude Nougaro qu’il accompagna et pour qui il composa.

Gainsbourg et sa Javanaise prête à être reprise spontanément par le public.

Paul Misraki et la complainte écrite pour un film des années 1950 : Chiens perdus sans collier.

Erik Satie enfin, ce compositeur trop longtemps laissé de côté, qui « inventa des mélodies profondes », écrivait Cocteau en 1917, et les baptisa de titres biscornus ; le jazz lui fait fête en ce moment.



New York Tango Trio chemine dans un blues tendre et rêveur.



Un concert exceptionnel à ne pas manquer jeudi 6 juillet 2023, 20h30 à Couches.



