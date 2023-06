Eaux VISIBLES, Eaux INVISIBLES : une promenade contée par les élèves de première Bac technologie du Lycée de Fontaines mercredi 31 mai.

Projet artistique et culturel inscrit dans le cadre des ateliers « Architecture et patrimoine : regard de lycéens et apprentis ».

Ce projet a été monté par la classe de première Bac Technologie module Territoire et Société filière STAV du Lycée agricole de Fontaines, projet financé par la région Bourgogne Franche-Comté et coordonné par le CAUE25 du Doubs et le CAUE71 de Saône et Loire.

Afin de mener à bien leur projet les élèves ont été aidés par Florence Dell’accio, professeur d’éducation socio-culturelle, par Christine Chaumont, intervenante du CAUE, architecte/paysagiste et urbaniste scénographe, par l’équipe pédagogique EPL de Fontaines, par Jean Claude Bos, 1er adjoint commune de Fontaines, par Patrick Lavie, photographe, par Christian Bottussi, président de l’association Fontaines Patrimoine et par Michel Bonnot, secrétaire de l’association Fontaines Patrimoines. Ils ont démarré le projet le 27 février et ce 31 mai, ils ont présenté sur le terrain le résultat de toutes leurs études et recherches dans une promenade contée à travers le village de Fontaines.

Nelly Meunier-Chanut, maire de la commune, a rejoint le groupe de participants à cette promenade contée.

Mais un gros travail a été nécessaire, à commencer par la lecture et la compréhension des plans des réseaux des eaux de la commune avec M. Bos, tracé et découverte du parcours, installation et nettoyage de la salle prêtée par la commune (salle de la cure). Ensuite les jeunes élèves ont fait avec M. Lavie des photos des différents éléments liés à l’eau dans la commune (ruisseaux, lavoirs, bouches d’égouts, grilles, avaloirs, …). Ils ont fait aussi un gros travail sur les Haïkus et sur les problématiques liés à l’eau dans la commune. Tout ce travail de préparation a débouché sur une exposition de photos le long du parcours conté, et présenté par 3 groupes d’élèves.

Le premier groupe avait à faire toute la présentation du projet et les interactions avec les différentes parties prenantes qui ont apporté leur contribution et leur aide pour ce projet, à expliquer le but du projet pour être en adéquation avec les habitants par cette action artistique et la mise en lumière et la valorisation des eaux invisibles. Le long du parcours, ils se sont arrêtés pour apporter un certain éclairage sur des endroits, des objets devant lesquels chacun passe sans même les apercevoir (l’eau rendue invisible par l’urbanisation, les grilles ou espace hybride, les fontaines publiques…).

Le deuxième groupe a plus travaillé sur les parties visibles tels que les ruisseaux, les bouches à clef, les puits publics, comment les trouver, les reconnaitre… de même que les élèves de ce deuxième groupe ont parlé du bruit de l’eau, et chacun des participants a pu écouter le gazouillis, les clapotis, tout ce jeu musical que nous apporte l’eau.

C’est à ce moment de la promenade qu’ils ont lu des Haïkus.

L’histoire des lavoirs et plus particulièrement celle du lavoir St Nicolas a été contée par le dernier groupe, ce lavoir appelé communément « parlement des femmes » était le lieu où se retrouvaient les femmes pour y faire la lessive et bien sûr, c’était au battoir que se faisait la lessive, il fallait du temps et les lavandières avaient le temps de parler, parfois les discussions étaient animées. La promenade se poursuit par la grande rue où l’eau est de nouveau souterraine donc invisible. L’eau reste imprévisible à l’image des inondations de 2014 où tout le centre du village est sous les eaux, « 140 mm de pluie sont tombés en quelques heures et Fontaines est devenue Venise ». Pourtant de tout temps l’homme a tenté de dompter l’eau mais aujourd’hui elle tend à manquer.

« L’eau est indispensable pour « habiter » nos territoires mais elle est également source d’inquiétude et de nombreux enjeux actuellement. La commune de Fontaines a pour particularité d’être, comme dit lors de la promenade, une éponge, un réservoir d’eau convoité, observé et valorisé caractérisée également par une double problématique de gestion à la fois de la pénurie mais également de l’excès d’eau. C’est pour nous, et pour tous ceux qui souhaitent s’y intéresser un étonnant espace de sensibilisation et d’observation de la rencontre complexe, riche, agréable et parfois chaotique ou improbable entre l’homme et l’eau. Nos études, notre enseignement et nos aspirations professionnelles nous confrontent de plus en plus à cette question. Ce projet a été pour nous l’occasion d’aborder encore une fois et sous un autre angle les enjeux liés à l’eau, mais il nous a permis également de rencontrer des acteurs locaux et des habitants et comprendre un peu mieux, et de manière ludique et non habituelle, notre cadre de vie… ». (ce passage est une partie de la conclusion des élèves du Lycée agricole de Fontaines).

Ils ont fait preuve d’une très bonne maitrise de ce sujet qui n’est pas si facile à aborder tant il est vaste et complexe.

C.Cléaux