Un après-midi qui s'annonce particulièrement orageux en Saône et Loire

Météo France prévoit un dimanche après-midi sur la Saône et Loire particulièrement électrique.

Il est recommandé de ranger ce qui peut l'être avec que le ciel se couvre du matin et que les services de météorologie ont d'ores et déjà annoncé une activité orageuse dense en Saône et Loire. Par endroits, de la grêle pourrait être attendue.