Trois boissons brille-graisse à moindre coût

Afin de perdre de la masse grasse et d'affiner sa silhouette, rien ne vaut une alimentation équilibrée et la pratique régulière du sport. Toutefois, afin de booster nos résultats, il est possible de miser sur des petits coups de pouce tels que crèmes anti-capitons, compléments alimentaires ou boissons minceur faites maison, dont on vous propose trois recettes.



L'EAU CITRONNÉE, POUR DRAINER DÈS LE MATIN

Délicieuse et très simple à préparer, cette boisson aide à soutenir l'activité hépatique, ce qui vous permet d'éliminer les toxines et les graisses plus facilement, mais aussi d'afficher un joli teint éclatant. Pressez simplement un demi-citron dans un verre d'eau fraîche ou une tasse d'eau bien chaude et buvez dès le réveil, à jeun. Ce réflexe aidera à améliorer votre métabolisme afin de démarrer la journée du bon pied.



ÉLIMINER AVEC L'ALOE

Riche en vitamines et nutriments, cette recette savoureuse et peu sucrée favorise la combustion des graisses. Dans un blender, mixez une branche de céleri, une demi-pomme verte (type granny), un concombre, une poignée de feuilles d'épinard, 500 ml de jus d'aloe vera, le jus d'un citron vert, un peu de gingembre râpé et complétez avec un peu d'eau. En été, rajoutez quelques glaçons et sirotez à tout moment de la journée pour vous rafraîchir.



UNE INFUSION ANTI-FRINGALE

Pour calmer vos envies de sucré, essayez cette délicieuse boisson aux propriétés anti-inflammatoires à consommer chaude ou froide. Dans une casserole, portez à ébullition un litre d'eau et ajoutez un bâton de cannelle, le jus d'un citron et quelques tranches de gingembre frais, puis coupez le feu laissez infuser quelques minutes.



Lauren Ricard