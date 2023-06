ATTENTION, si vous avez prévu d'acheter une voiture... au 1er juillet, le certificat d'immatriculation prend une claque !

Vous avez prévu de changer de voiture ou avez déjà jeté votre dévolu sur un modèle ? Avant de signer trop vite le chèque, il peut être intéressant d'estimer les frais liés à cette acquisition. En effet, la procédure d'immatriculation incontournable pour prendre le volant d'un véhicule neuf ou d'occasion peut représenter un coût non négligeable. En l'estimant en amont vous pourrez alors négocier sa prise en compte dans le cadre de la vente. Si les concessionnaires consentent bien souvent à offrir le prix de la nouvelle carte grise à leurs clients au titre du rachat symbolique de votre vieux tacot, vous pouvez également tenter de faire valoir ce coût administratif qui peut atteindre plusieurs centaines d'euros lors de l'achat d'un véhicule d'occasion.



Pour en avoir le cœur net, vous pouvez utiliser les calculateurs proposés par le portail officiel Service-public.fr. Un simulateur permet d'estimer le coût du certificat d'immatriculation (il faudra renseigner le type de véhicule, le nombre de chevaux fiscaux, le taux d'émission de CO2, le poids et le prix d'achat), tandis que l'autre cible le prix d'un cheval fiscal selon votre commune. Rappelons en effet que si le coût de la carte grise est constitué de taxes nationales fixes, comme celle sur les véhicules polluants ou encore la redevance pour l'acheminement du certificat, c'est surtout la taxe régionale (prix du cheval fiscal multiplié par la puissance fiscale du véhicule) déterminée chaque année par les collectivités qui peut faire réellement grimper l'addition. En 2023, cette dernière s'établit entre 27 € en Corse et jusqu'à 55 € en Bretagne pour 1 CV, 51 euros en Saône et Loire. Sachant que la moyenne française se situe autour de 6 CV, la carte grise peut donc dépasser les 300 €… !

Attention, ce changement est annoncé à compter du 1er juillet.

A noter également que les éxonérations portant sur les véhicules dits propres toucheront aussi à leur fin. Au lieu de ne payer que 13,76 € lors de l’immatriculation de ce type de véhicule, vous devrez payer l’intégralité du prix de la carte grise.