PLAY OFFS - Qui entre l'Elan Chalon et Champagne Basket aura le mental pour la Belle ?

Une manche partout et des envies de part et d'autre d'accéder à l'élite. Mardi soir, la différence se jouera dans la tête.

Sur le papier et sur le banc, les différences entre les deux équipes qui s'affronteront mardi soir pour l'ultime combat et une place en Elite la saison prochaine sont infimes. Une manche pour Champagne Basket et une manche pour l'Elan, les compteurs sont remis à zéro pour mardi soir, mais disons-le clairement, il faudra un sacré mental mardi soir pour espérer décrocher le précieux sésame, ouvrant le droit à une nouvelle vie sportive.

Et tout se jouera dans la tête, nul part ailleurs... C'est d'ailleurs sans doute ce même mental défaillant qui a fait succomber Champagne basket samedi à Reims, avec un réalisme du côté Chalonnais.

L'Elan Chalon bénéfie d'un atout supplémentaire mardi soir, avec son 6e homme, remonté à bloc, même si au match aller de cette phase finale des Play-offs, le public n'avait pas manqué de donner de la voix. Demain soir, ce n'est pas un chaudron que Champagne Basket va devoir affronter mais un purgatoire blanc et rouge.

La réponse ne tardera pas.. mais en attendant il va falloir faire de beaux exercices de respirations et ne surtout pas tétaniser face à l'enjeu.

L.G