Le Rassemblement National demande une mission d’information sur les attaques de loups et appelle à l’union régionale pour défendre nos éleveurs

Alors que les attaques de loups sur le territoire national ont bondi de 20% l’an dernier et que tous les départements de Bourgogne Franche-Comté subissent régulièrement les conséquences de la présence du prédateur, Julien Odoul et les élus du groupe Rassemblement National demandent l’ouverture d’une mission d’information régionale pour trouver des réponses concrètes à ce danger économique, social et écologique.

En effet, face à la passivité et l’indifférence des pouvoirs publics, face au « et en même temps » de la gauche régionale adepte de la « cohabitation » entre les loups et les agneaux, le groupe RN demande la tenue d’un grand débat afin d’élaborer des politiques de soutien à la hauteur de la détresse des éleveurs.

Conformément au règlement intérieur du Conseil régional et au code général des collectivités territoriales, il est possible pour au moins 20 conseillers régionaux de déposer une demande de constitution d’une mission d’information sur un sujet d’intérêt régional. Le groupe Rassemblement National comptant 18 élus, Julien Odoul appelle Gilles Platret et les élus du groupe de la droite et du centre à se joindre à cette initiative au nom de l’intérêt général.

« Au dernier salon de l’agriculture, le président de la chambre régionale a été très clair sur le risque du loup et pourtant l’exécutif socialiste, vert et communiste de la région refuse tout débat sur le sujet. Chaque semaine, la presse se fait l’écho de nouveaux ravages du loup de l’Yonne au Jura, en passant par le Doubs et la Saône-et-Loire. Si la gauche ne veut pas soutenir nos éleveurs, alors les groupes d'opposition doivent agir ! Alors que nous partageons depuis plusieurs mois la nécessité de préserver l’activité pastorale et de réguler drastiquement la menace que fait peser le prédateur, j’appelle Gilles Platret et son groupe à l’union régionale pour déclencher cette mission d’information. » -Julien Odoul, président du groupe RN et député de l’Yonne