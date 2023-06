Handicap à l'école : les AESH en grève ce mardi réclament un vrai statut

Manque de considération, burnout, précarité, salaires bas… Plusieurs syndicats appelaient ce mardi à la grève des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH). L'occasion de dénoncer les dysfonctionnements du dispositif PIAL, l'Acte 2 de l'École inclusive et la future fusion des AED et des AESH. Plus de détails avec Info Chalon.