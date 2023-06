"Ils partent avec nous", la campagne est lancée

Pour enrayer ce redoutable fléau, Mars Petcare, l'entreprise dédiée au bien-être animal, lance la 38e édition de sa campagne annuelle « Ils partent avec nous ». Tout un programme.



ACTION, SENSIBILISATION

Pour éviter de retrouver des milliers de boules de poils au bord de la route, la campagne proposée et diffusée par Mars Petcare vise à sensibiliser les propriétaires d'animaux domestiques. En effet, en partenariat avec les villes et les cliniques vétérinaires, la marque délivre de nombreux conseils aux détenteurs d'animaux, afin de leur faire comprendre qu'il est possible de concilier vacances et compagnons à quatre pattes.



DE PRÉCIEUX CONSEILS

Vous ne savez pas comment emmener Félix ou Medor sur votre lieu de vacances ou, comme 55 % des Français (selon le baromètre de l'Animal en ville), vous avez des difficultés pour le faire garder ? Pas de panique, Mars Petcare nous démontre qu'il existe une solution à toutes les situations. Afin de trouver la plus adaptée à son foyer et ainsi éviter de laisser sa boule de poils au bord d'une route, la marque distille de précieux conseils sous forme de kits de communication, disponibles au sein des offices de tourisme et chez les vétérinaires. Ces dépliants pédagogiques très complets expliquent comment partir avec son animal sans trop le perturber, renseignent sur les formalités de voyage à anticiper (identification, vaccination, passeport…) et donnent des contacts utiles pour le confier à un particulier ou à une structure spécialisée ou encore pour trouver des activités pet friendly. De plus, un webinaire dédié au sujet de l'abandon aura lieu le 22 juin. Des actions au poil !



Julie Pitaud