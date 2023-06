La Cité des Climats de Beaune s'élance officiellement ... Ouverture au public ce samedi

Deux ans séparent le lancement des travaux et l’inauguration du réseau Cité des Climats et vins de Bourgogne. Ce projet sur les sites de Beaune, Chablis et Mâcon s’élève à 22 millions d’€. L’inauguration de la Cité de Beaune est prévue ce vendredi 16 juin pour une ouverture au public ce week-end.