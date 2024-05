Maison des Sports de Chalon-sur Saône : Découvrez les podiums du Championnat Régional Bourgogne Franche- Comté de gymnastique rythmique organisée par l’Eveil de Chalon

90 gymnastes présentes !

Samedi 4 mai de 10 heures à 18h30, se déroulait à la Maison des Sport de Chalon-sur-Saône, la compétition de gymnastique rythmique du championnat Régional Bourgogne Franche-Comté, organisée par l'association de l’Eveil.

Une compétition qui était diligentée par Séverine Bresset, Présidente de l’Eveil, assistée de Sylvie Jury, Vice-Président, Françoise Perrault, Responsable de la section G.R, Marion Millet, Monitrice Générale de l’Eveil et de nombreux bénévoles et qui regroupait 90 gymnastes en provenance des clubs de Pontarlier, Besançon, Mâcon, Charnay-Lès-Mâcon et Chalon.

Organisé dans plusieurs catégories, de jeunesse (10 à 15 ans) à aînée (15 ans et +) en individuel, duo ou ensemble, dans plusieurs catégories du niveau National à 1-2-3 ou 4 et présentant des engins différents : massue, ruban, ou corde, à partir de 18 heures 30 les classements étaient annoncés à toutes.

lors de cette compétition, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Pierre Carlot, Adjoint aux Sports...

Info-chalon était présent des classements annoncés par Marion Millet

Classement final par catégorie :

B4 Corde

1ère Liz-Mary Martinez- Castillo (CITA BESANCON) 16,634, 2ème Mélina Wang (CITA BESANCON) 15,150, 3ème Anna Rolland (CITA BESANCON) 14,800

M4 Corde

1ère Malou Declide (CITA BESANCON) 13,083, 2ème Eva Cardoso (AMS Charnay) 11,983, 3ème Camille Visigny (ESF MACON) 9,733

BM3 2012 2011 Massues

1ère Diane Chevalier (CITA BESANCON) 16,434 2ème Elyna Grenot (EVEIL DE CHALON SUR SAONE) 16,333 3ème Jade Gervais (CITA BESANCON) 15,350

M3 Massues

1ère Garance Souillot (EVEIL DE CHALON SUR SAONE) 16,666 2ème Zya Millan (EVEIL DE CHALON SUR SAONE) 16,267 3ème Diane Decorte (MUSICALE SPORTIVE DE CHARNAY) 15,700

CJS4 Cerceau

1ère Clara Lièvremont (CITA BESANCON) 18,116 2ème Vanille Lacrampe (EVEIL DE CHALON SUR SAONE) 17,150 3ème Maïlyne Cellier (MUSICALE SPORTIVE DE CHARNAY) 15,650

C3 Cerceau

1ère Ornella Cante (CITA BESANCON) 19,583 2ème Alya Lakor (EVEIL DE CHALON SUR SAONE) 19,117 3ème Alix Barbier-Pernette (EVEIL DE CHALON SUR SAONE) 18,483

JS3 Cerceau

1ère Coline Briot (EVEIL DE CHALON SUR SAONE) 20,200, 2ème Audrey Nicole ( CITA BESANCON) 18,983 3ème Jade Palle (MUSICALE SPORTIVE DE CHARNAY) 18,217

Duo BM4

1ère Rolland Wang (CITA BESANCON) 9,983

Duo BM3

1ère Large-Gardette (EVEIL DE CHALON SUR SAONE) 15,167 2ème Pinheiro-sultan (MUSICALE SPORTIVE DE CHARNAY) 13,550 3ème Bigault-Foucart (EVEIL DE CHALON SUR SAONE) 13,133

Duo CJS4

1ère Hajdari-Santagata (ESPERANCE PONTARLIER) 4,883

Duo CJS3

1ère Decorte (sœur) (MUSICALE SPORTIVE DE CHARNAY) 12,233 2ème Palle-Picard (MUSICALE SPORTIVE DE CHARNAY) 11,633 3ème Gaillard-Cellier (CELLIER MUSICALE SPORTIVE DE CHARNAY) 11,050

Ensemble BM4

1er EVEIL DE CHALON SUR SAONE 13,433 2ème ESPERANCE PONTARLIER 9,250 3ème ESF Mâcon 4,833

Ensemble BM3

1er EVEIL DE CHALON SUR SAONE 17,567 2ème CITA BESANCON 14,000 3èmeCITA BESANCON BESANCON 11,100

Ensemble CJS3

1er EVEIL DE CHALON SUR SAONE 17,333 2ème CITA BESANCON 13,300 3ème MUSICALE SPORTIVE DE CHARNAY 12,033

La joie des gymnastes chalonnaises après la cérémonie du palmarès.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B