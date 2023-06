PISCINES - Attention des restrictions sont en vigueur en Saône et Loire

Communiqué de la Préfecture

Vous êtes nombreux à nous demander des précisions sur le remplissage des piscines suite aux premières restrictions.

Dans les secteurs en alerte et alerte renforcée, il est interdit de remplir sa piscine, sauf dans 2 cas particuliers :

• Pour une mise à niveau ;

• Pour une première mise en eau, après accord de son gestionnaire d’approvisionnement en eau potable.

Pour rappel, sont en alerte les secteurs « Saône aval », « Grosne », « Bourbince » et « Arroux - Morvan »,

et en alerte renforcée le secteur « Arconce et Sornin », avec des restrictions plus contraignantes.

Pour consulter le niveau de restriction de mon secteur: https://urlz.fr/mjVH