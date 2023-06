Le Grand Chalon met en ligne son nouveau site internet

Fruit d’un travail engagé depuis plusieurs mois, le nouveau site internet du Grand Chalon est mis en ligne. Désormais aux couleurs de l’agglomération, plus épuré, il propose une interface claire, intuitive et pratique.

Pensé pour refléter le dynamisme et les ambitions d’attractivité de la collectivité, il se veut avant tout un outil d’information et de proximité au service des habitants du territoire.

Une vitrine pour mieux communiquer et au plus près des habitants

Doté de nombreux espaces et outils, organisé dans un souci de clarté, le nouveau site du Grand Chalon propose :

– Un menu revisité, avec des accès directs à retrouver en page d’accueil et un moteur de recherche permettent à chacun de trouver facilement l’information qu’il recherche

– Des supports d’information pédagogiques (vidéos, infographies, cartes interactives, portraits...) permettent de mieux comprendre en un clin d’œil, les actions et services proposées à la population

– Des services complémentaires, accessibles en ligne dans “’Mes Démarches” : demande d’une carte de déchetterie, accès au portail famille, demande d’inscription en crèche, demande de renouvellement de bac de collectes, signalement d’un problème.

– Toute l’actualité de l’agglomération, avec une barre de recherche dédiée pour faciliter la consultation mais aussi, des informations en temps réel (ouvertures et fermetures exceptionnelles des équipements de l’Agglo, infos travaux...).

– Un renvoi vers les autres sites internet thématiques de l’agglomération

– La refonte de l’agenda de l’agglo dit “Le 360” permettant de recenser l’ensemble des événements organisés sur le territoire par les acteurs locaux : associations, clubs, collectivités... Quotidiennement, des dizaines de rendez-vous sont consultables dans le 360.

Responsive, le site a été conçu pour être visible et utilisable sur tous les supports, son interface s’adaptant à la taille et à la résolution de l’écran. Répondant au volontarisme de l’agglomération en la matière, il est également accessible aux personnes en situation de handicap.

