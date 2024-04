Lions Alzheimer a proposé une semaine de vacances aux couples « aidant-aidé », pour leur permettre de retrouver un peu de sérénité

Elle a permis à cinq couples « aidant-aidé », originaires de Bourgogne et Franche-Comté, de passer une semaine dans le cadre reposant du Château de Jully les-Buxy, une élégante maison vigneronne, qui est gérée par les Petits Frères des pauvres.

Ce séjour, baptisé Evalions ( (pour EVAsion LIONS) avait pour but :

D’apporter du répit aux aidants

De retrouver quelques instants une relation de couple plus sereine

De participer à des activités enrichissantes

De retisser un lien social distendu

Pour ce faire, différents Lions club de Saône et Loire ont contribué durant ces 5 jours à l'organisation d'activités, qui étaient, soit collectives (aidants et aidés), soit séparées.

Et si l'on se fie aux différents propos, tenus lors de la synthèse, qui a été réalisée ce vendredi midi, en présence d'élus chalonnais et de nombreux Lionnistes, on peut dire que cette expérimentation a été une vraie réussite !

Déjà du point de vue des aidants, qui s'exprimaient aussi pour la personne qu'ils accompagnaient. S'ils reconnaissaient être arrivés un peu sceptiques et stressés au début du séjour, ils ne trouvaient pas de mots assez forts pour remercier les organisateurs.

Ensuite du point de vue de l'organisatrice, Marguerite Thura., qui «a vécu de grands moments d'émotion et de partage », lesquels ont rapidement effacé les difficultés qu'elle a pu rencontrer, dans l'organisation de cette première.

Et enfin, du point de vue de l'équipe du Château de Jully-les-Buxy qui, selon sa Directrice, Myriam Legros, « a beaucoup appris durant cette semaine, tout en s'étant pleinement régalé. »

Devant un tel bilan, Marguerite Thura a annoncé qu'elle allait s'employer pour que l'expérience soit renouvelée en 2025, et même développée, avec l'organisation de deux, voire trois séjours. A condition bien sûr qu'elle puisse trouver les financements nécessaires, qui ont cette année été assurés par :

l'Association Lions Alzheimer,

chacun des Lions Club qui a parrainé un couple (Belfort Cité, Beaune, Dole Pasteur, Mercurey Côte chalonnaise et Vesoul Edwige Feuillère),

un don de Pascal Chapelon, Agent général Axa sur Chalon sur Saône.

Elle a vite été rassurée par Jacques Richard, Président de l'Association Lions Alzheimer, et Françoise Thuriot, Vice-gouverneur du District Centre-Est du Lions Club, qui ont annoncé qu'ils renouvelleraient leur soutien l'année prochaine. Pour ce faire, ils s'appuieront sur les bénéfices qui seront réalisés lors de la vente des roses jaunes,,qui est traditionnellement organisée en septembre par les 220 Lions clubs de France. Mais cela risque de ne pas être suffisant, a fortiori si l'on part en 2025 sur 3 séjours. Marguerite Thura a donc lancé un appel à la générosité !

Pour terminer, sachez que ces séjours sont ouverts à tous. Les personnes intéressées peuvent donc prendre contact avec Marguerite Thura, qui les orientera vers le club Lions le plus proche de leur domicile.

Pour tout don ou renseignement : Marguerite Thura ([email protected])

Pour en savoir plus sur: