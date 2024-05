Retour en images sur le repas champêtre de l'Union des comités de quartier de Chalon-sur-Saône

Michel Duployer, le président de l'Union des comités de quartier de Chalon-sur-Saône, donnait rendez-vous à tous les présidents de comités de quartier et leurs bénévoles ce mercredi 1er mai, au Château de La Loyère, pour le traditionnel repas champêtre de l'Union des comités de quartier de Chalon-sur-Saône.

Les 80 convives ont reçu la visite de Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, Dominique Rougeron, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs, auprès de Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge du monde associatif et de l'e-administration, et Monique Brédoire, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les associations sportives, auprès de Pierre Carlot, l'adjoint au maire en charge des sports, et en charge du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, auprès d'Évelyne Lefebvre, l'adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable.

Étaient également présentes, Jade André, la reine du Carnaval 2024 de Chalon-sur-Saône, Gwennaëlle Charcosset, la reine du quartier du Plateau Saint-Jean, Alicia Fourcade, la reine de Crissey, Emma Beaufils, la reine de Saint-Rémy, et Alexandra Blin, la reine de La Charmée.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati