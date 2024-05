Un local «  Accueil Sourire « au coeur de ville pour la Société Saint Vincent de Paul

Pour être au plus proche de celles et ceux dont la vie est dans la pauvreté, dans le dénuement, la Société Saint Vincent de Paul, et sa conférence locale Bienheureuse Rosalie Rendu que préside Claire Genot, a ouvert un pas de porte au 21 de le rue Denon, en plein coeur de la ville de Chalon sur Saône. Un lieu d’écoute fraternelle et attentive,

Proche des invisibles

A l’heure ou la Société semble vivre un chacun pour soi, privilégiant un l’individualisme à la responsabilité collective, il existe des bénévoles qui, malgré leurs vies professionnelles ou privées, s’engagent bénévolement au service de celles et ceux qui n’osent pas croiser leur regard avec le notre. Les membres bénévoles de la Conférence les appellent « les invisibles », ce au travers des maraudes, des visites à domicile ou en institution et que peuvent représenter les personnes isolées ou les familles en difficulté.

Trois mots pour un Accueil Sourire

Certes pas de grands renforts médiatiques pour faire connaitre leurs actions de tous les jours. Le local « Accueil Sourire « a été inauguré en présence du Maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret et d’élus chalonnais.; de Raphaël Jimenez, président de la FACE Chalon; du Père Pascal Renty, curé de la Paroisse St Just de Bretenières, accompagnant spirituel de la Conférence locale.

Un moment important pour cette association riche de son histoire emprunte d’une grande humanité et présente à Chalon-sur-Saône depuis 1844. Trois mots qui résument parfaitement leur action en générale : Ecoute; Amitié; Partage. Ce lieu d’accueil en coeur de ville est un lieu de rencontre avec celui ou celle qui poussera la porte afin de trouver un peu de chaleur ou tout simplement un regard qui relève avec une vision humaine et respectueuse.

Un lieu de rencontre fraternelle…

Un endroit chaleureux ou les bénévoles sont là pour accueillir les personnes comme à la maison, avec un sourire qui réconforte et une main tendue pour aider, pour écouter, diriger dans un accompagnement dans les difficultés et ce sans aucune discrimination. Un endroit ou la priorité est donnée à la rencontre fraternelle.

La Société Saint Vincent de Paul est aussi partenaire des actions entreprises par les centres d’aide alimentaire, en participant à la distribution alimentaire ou encore aux collectes annuelles. Présente également dans les paroisses lors du « P’tit déjeuner du dimanche », avec les scouts lors des maraudes ou encore avec les collégiens du Devoir qui fabriquent des cartes pour donner en Ephad ou aux gens de la rue.

… Un lieu d’écoute

Ce projet a pu se réaliser grâce à l’aide de la mairie pour les démarches administratives. Le maire Gilles Platret n’était pas insensible à cette action en précisant dans son allocution inaugurale combien il était intéressant de se rejoindre aux termes d’une première année d’activité pour mieux agir dans les actions respectives de chacun. « Nous sommes aussi là pour écouter ceux qui souffrent dans le silence » à précisé la Maire, rejoignant ainsi les propos inauguraux de la Présidente Claire Genot..

Fort de sa trentaine de bénévoles, la Conférence « Bienheureuse Rosalie Rendu » est présente, tout simplement, dans son « Accueil Sourire » au 21 rue Denon à Chalon sur Saône le mardi et le vendredi de 14h à 17h ; le mercredi et le samedi de 9h à 12h.

Contact : 07 86 56 80 93. ou par courriel à [email protected]

JC Reynaud