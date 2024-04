Le 2ème salon du ‘Livre Ancien’, c’est encore ce dimanche 28 avril de 10 h à 18 h

Succès ce samedi 27 avril avec un taux de fréquentation de plus de 750 personnes !

S’il y a un événement à ne pas manquer ce weekend à Chalon-sur-Saône, c’est la 2ème édition du livre ancien qui se déroule cloître Saint-Vincent. Une édition 2024 qui accueille 10 libraires spécialisés dans le livre ancien, le stand de la Société d Histoire et d’archéologie et une nouveauté cette année, une exposition d’enluminures.



Aussi, samedi 27 avril, à partir de 18 heures, avait lieu le vin d’honneur offert aux exposants. Un événement qui s’est déroulé en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de John Guigue, 5e adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, d’Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, d’ Adrien Philippe Moniot, Directeur des Bibliothèques Municipales de Chalon sur Saône.

S’en suivait une visite des stands par les élus,

Extrait du discours de Christophe Reynaud : « Comme je le dirais jamais assez, ce salon effectivement dont je suis à l’idée et non à l’initiative car ensuite l’association Chalon Centre commerces y a beaucoup participé, il n’aurait pas lieu si on n’avait pas eu les soutiens de la mairie tels qu’ont les a eu. Parce que notamment en termes de communication c’est la première fois que l’on voit des flyers et des affiches partout à l’occasion d’un salon du Livre Ancien […] Merci à la mairie, merci à mes confrères et merci à tous les services qui ont été impliqués de loin ou de près pour ce Salon du Livre Ancien et je veux vraiment que cela soit entendu ! Un grand, grand merci à tous les services!».

