Il va faire très chaud samedi en Saône et Loire... et dimanche ca va craquer fort !

Météo France prévoit un week-end très partagé entre samedi et dimanche en Saône et Loire.

Des températures qui vont exploser pour samedi, et des maximales qui dépasseront les 30°c pour sans doute être la journée la plus chaude jamais enregistrée en juin. Inversement, la journée de dimanche devrait être très électrique avec de très fortes rafales de vent. Si vous devez organiser des événements à l'extérieur dimanche après-midi et soirée, il est vivement recommandé d'anticiper le changement climatique qui va s'opérer dans le week-end. Les prévisions météorologiques laissent entendre une activité orageuse intense à partir du Sud-ouest du département et qui traversera l'ensemble du territoire jusqu'au Nord-Est.

L.G