CARNET BLEU - Bienvenue à Nathan

Nathan LENET GRAPIN est né le 11 juin à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le premier enfant d'Aurore GRAPIN et le quatrième enfant d'Olivier LENET après Chloé, 25 ans, Hugo, 23 ans, et Eva, 17 ans. La maman est vendeuse et le papa infirmier anesthésiste à l'hôpital. La petite famille réside à Saint-Ambreuil.