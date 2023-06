Christophe CHARDIN et Jérôme RION en Bronze au championnat de France Vétérans

Après avoir alignés des combattants dans toutes les catégories d’âges (de minimes à seniors) et dans les différentes divisions du niveau national, ce sont les plus expérimentés du club qui ont réussit à aller au bout de leur championnat en montant sur le podium.

Tandis que Jérôme RION s’alignait dans la catégorie M4 -90kg avec le statut de tête de série après sa médaille européenne acquise la semaine dernière en Slovénie. Jérôme peinait à se mettre en route et remportait son 1er combat sur le Gong. Son 1/4 de finale était tout aussi poussif et Jérôme ne trouvait pas la clé du combat qu’il laissait s’échapper au golden score. Remobilisé, il remportait par Ippon son 1er puis son 2ème combat de repêchage lui offrant la possibilité de combattre pour le bronze.Dernier combat qu’il prenait à bras le corps en marquant waza ari sur un magnifique balayage avant de gérer cette avance et remporter cette belle médaille de Bronze tant méritée.

De son coté, Chris CHARDIN, le président du Club, s’alignait dans la catégorie des M2 -81kg, et savait qu’il fallait être malin pour se frayer un chemin dans cette catégorie qui n’est pas la sienne à l’origine. C’est donc sans pression qu’il abordait ce championnat. 1er combat gagné sur forfait puis 2ème et 3ème combats remportés par Ippon sur ses contres opportunistes dont il a le secret et le voici en 1/2 finale ! Cette dernière lui échappe malheureusement mais Chris est un homme de ressource et c’est avec une belle énergie et encore avec opportunité qu’il remportait également le bronze de ce championnat de France vétérans !

C’est avec un large sourire et de belles accolades que les 2 gaillards se tournaient vers leur coach Yann DU CLOSEL, pas peu fière du parcours de ses poulains et qui permet de clore une saison dense avec beauté !