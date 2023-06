CARNET BLEU - Bienvenue à Juan

Juan EXPOSITO est né le 7 juin à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le premier enfant de Cynthia LAGRANGE et le quatrième enfant de Daniel EXPOSITO après les jumelles Rose et Solenna, 6 ans, et Lùcia, 3 ans. La maman est monitrice éducatrice et le papa est opérateur logistique. La petite famille réside à Montceau les Mines.