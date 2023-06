AVIS DE DECES - Madame Madeleine BORGEOT née FÉVRE

GERGY



Gisèle Borgeot, sa fille ;

Isabelle Magnien et Stéphane Cardon,

sa petite-fille et son compagnon ;

Lucy, Laurine,

ses arrière-petites-filles ;

Hubert Lanneau et Danielle,

son neveu,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madeleine BORGEOT

née FÉVRE

survenu le 13 juin à l'âge de 89 ans

La cérémonie civile aura lieu le vendredi 23 juin 2023, à 11h15, au Crématorium de Crissey.

la famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine

et rappelle à votre souvenir son époux,

Robert

décédé le 5 janvier 1995.