Belle ambiance à la Journée champêtre au Château de la Loyère

Dimanche 18 juin, le Comité Avenir-Aubépins-Saint-Gobain organisait une Journée champêtre au Château de la Loyère, avec le soutien du Grand Chalon. Plus de détails avec Info Chalon.

Pour une première, cette Journée champêtre a été grandement bien menée. Organisée par le Comité Avenir-Aubépins-Saint-Gobain avec le soutien du Grand Chalon, cette journée a eu lieu ce dimanche 18 juin au Château de la Loyère.

Jeux, pétanque et ambiance assurée.

L'occasion pour la présidente du Comité Avenir-Aubépins-Saint-Gobain, Maryline Nutte, de saluer l'arrivée de trois jeunes bénévoles au sein de son équipe «grandissante».

Pour elle, «l'avenir de l'associatif».

Ainsi, 70 personnes ont pu se régaler d'un agneau cuit à souhait dans une ambiance chaleureuse.

Au menu :

Kir et gougères

Assortiment de 5 salades et crudités

Culotte d'agneau à la broche

Haricots verts et flageolets

Faisselle aux fines herbes ou à la crème

Tarte aux fruits

Café

Une navette avait été mise à disposition pour les personnes non véhiculées.

(Photos gracieusement fournies par Maryline Nutte)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati