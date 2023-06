Des orages potentiellement violents en approche sur la Saône et Loire

Keraunos, l'Observatoire français des tornades et orages violents, a placé la Saône et Loire sur la route d'orages violents ce mardi.

Des orages violents sont attendus en fin d'après-midi notamment en Saône et Loire. Des vents allant jusqu'à 100 km/h sont également dans le viseur. Du côté de la pluviométrie et des risques de grêle, là aussi, le risque s'avère très élevé sur le département. La prudence est vraiment de mise notamment à compter de 17h sur la Saône et Loire.