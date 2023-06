Retard d'impôts... attention aux pénalités

Le Fisc ne mégote pas avec le calendrier ! Tous les retardataires et autres têtes en l'air qui auraient oublié d'effectuer leur déclaration de revenus dans le délai imparti encourent en effet des majorations qui peuvent sacrément faire grimper le montant de leur imposition. A minima, vous risquez une pénalité de 10 % si vous réalisez cette déclaration hors délais mais avant d'être mis en demeure par l'administration fiscale. On grimpe ensuite à 20 % lorsque vous complétez le sacro-saint formulaire dans les 30 jours qui suivent ce rappel à la loi. Au-delà, c'est une majoration de 40 % de votre impôt qui vous pend au nez ! Si vous n'avez pas encore fait le nécessaire, mieux vaut donc vous presser, en n'hésitant pas à invoquer un éventuel impondérable qui explique ce retard (hospitalisation, décès d'un proche, etc.) pour échapper à ces pénalités.



Attention, il faut également respecter le calendrier de paiement établi par le Fisc, qui se situe entre septembre et novembre selon le type d'impôt à acquitter. Dès lors que le règlement n'est pas effectué dans les 45 jours qui suivent la date de mise en recouvrement, vous encourrez une pénalité de 10 % de l'impôt dû, à laquelle s'ajouteront des intérêts de retard de 0,20 % de la somme dont vous êtes redevable par mois et 2,4 % si vous n'avez rien déclaré au bout d'un an.



J.P.