Rully, la 3ème édition du "Rull’Ailes" a remporté un vif succès.

Une déferlante de bonheur et de couleurs pour cette édition 2023 du "Rull’Ailes".

Des courses sérieuses pour des participants pas sérieux ou des courses pas sérieuses pour des participants sérieux ? En fait, c’est un mélange des deux qui font que les 200 participants prennent un plaisir immense à venir faire ces courses colorées.

Cette course colorée, organisée par Ailes’Aident, est vraiment sérieuse dans son but, elle permet à l’association de récolter des fonds pour aider au bien-être des femmes atteintes de cancer. Les bénévoles à l'intendance ont tenu la buvette et assuré la restauration.

Ce dimanche 11 juin, 200 inscrits ont couru pour la bonne cause. Ils ont terminé trempés, colorés, fatigués mais complétement euphoriques d’avoir participé à ce bel évènement.

Petits et grands ont pataugé, sauté dans la piscine après avoir passé dans la mousse et le bain de boue pour finir par glisser tout en se faisant asperger de poudre de colorant.

On a vu des schtroumpfs, des Peaux-Rouges courir, escalader des voitures (voitures destinées à la casse) mais aussi danser la zumba et autres danses devant le podium.

Podium qui a servi aux remises de récompenses aux compétiteurs et compétitrices. Récompenses remises par Sylvie Trapon maire de Rully.

Une journée bien orchestrée avec une soixantaine de bénévoles, à l’image de Laurence (coach sportive) et Chloé interviewées par Dominique animateur, tous présents pour faire tourner la machine. Le soutien des sponsors sans lesquels il serait difficile d’organiser une si importante manifestation et l’aide très importante apportée par la municipalité ont été bien apprécié par les organisateurs de cette journée.

La Croix Rouge était aussi de la partie pour assurer les secours au cas où !

C’est ce qu’on appelle une journée riche en couleurs et en échanges, pleine de joie, de sourires, une vraie journée de solidarité.

C.Cléaux